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16.12.2020 12:08
Рубрика: Легковые авто

Дизайнер BMW X5 раскритиковал облик пикапа Tesla

Текст: Михаил Азнавуров

Титулованный автомобильный дизайнер Фрэнк Стивенсон, имеющий за плечами три десятка лет работы в компаниях Ford, BMW, Fiat, Ferrari, Maserati, McLaren, Lancia, раскритиковал экстерьер и интерьер перспективного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Мнение он высказал в собственной авторской программе на Youtube.

Фото: www.autohome.com.cn
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Именитому специалисту лаконичный стиль пикапа пришелся не по душе - по его словам, облик главного автомобиля-фетиша поколения соцсетей совершенно не отражает двух актуальных сегодня ценностей - социальной ответственности общества и стремительного развития современных технологий.

По мнению Стивенсона, модель будущего, не поддерживающая заботу о среде обитания, лишена смысла. Главной функциональной особенностью Tesla Cybertruck является избыточная прочность его корпуса, подчеркнутая презентовавшим пикап главой компании Илоном Маском.

"Это марсоход, укрывающий экипаж от экстремально враждебной среды снаружи, - парирует Стивенсон. - Автомобиль транслирует параноидальное представление о будущем".

Вместе с тем концепция автомобиля, тяготеющего к пирамидальной форме, также не является чем-то новым, на рубеже 1970-х и 1980-х в этом направлении экспериментировал Citroen, и опыт французской компании, воплотившийся в образе концептуального купе Karin, дизайнер отмечает, как более удачный, особенно в интерьере, который не только несравнимо уютнее, чем у Tesla Cybertruck, но из него окружающий мир не воспринимается враждебно.

Фото: iStock
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В качестве актуального примера удачной работы электромобиля ближайшего будущего Стивенсон приводит концептуальный кроссовер Buick Electra 2018 года, чья форма кузова с округлыми поверхностями и плавными переходами тяготеет к природным объектам, на которые приятно смотреть и тянет прикоснуться.

Электромобиль-пикап Tesla Cybertruck готовится к промышленному производству в конце 2021 года. Компания Tesla собрала более 650 000 заявок с внесенным авансом, рекордный показатель не только для автомобилей со столь отложенным сроком начала поставок, но и в целом.

#Tesla #BMW