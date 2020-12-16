Экономист Ирина Новикова - о том, что ждет союзную экономику в будущем году

С чем заканчиваем уходящий год и каковы будут темпы развития союзной экономики в году наступающем? Об этом - наш разговор с доктором экономических наук, завкафедрой Белорусского государственного технологического университета Ириной Новиковой.

Ирина Васильевна, первый вопрос - про уходящий год…

Ирина Новикова: Одними из лучших для Беларуси и белорусско-российских экономических отношений были 2017-2018 годы, когда мы стабильно развивались. Изменение ситуации связано с объективными причинами. Прежде всего это коронавирус, ударивший не только по нам, но и по ЕС, США. Но уходящий год Беларусь заканчивает с минимальными потерями ВВП. Сохранилось практически в полном объеме промышленное производство, а в ряде отраслей, в том числе агропромышленном комплексе, наметился прирост. Удалось обеспечить такие социально важные параметры, как рост средней заработной платы в бюджетной сфере, реальные доходы населения. Еще два года назад Беларусь снизила уровень инфляции до показателей, запланированных на конец этого десятилетия. Однако по указанным причинам сейчас она подросла до 6,4 процента, что связано с ростом цен на некоторые товары и услуги, инфляционными ожиданиями и удешевлением национальной валюты. К слову, рост цен - проблема общая для Беларуси и России. И принимаемые меры во многом схожи. Вводится достаточно жесткий контроль со стороны государственных органов за ценами на социально значимые товары.

Из достижений: Уходящий год Беларусь заканчивает с минимальными потерями ВВП

Настораживает, что ощутимо сократилась белорусско-российская торговля…

Ирина Новикова: К какой-либо автаркии это не ведет. Но и задуматься есть над чем. Мы зачастую делаем ставку на рост производства по традициям СССР, выпуская среднетехнологичные и потребительские товары, которые, однако, может производить любая страна. К примеру, инвестируем в покупку передовых технологий для пищевой, легкой промышленности - отраслей, разрушенных в постперестроечные годы. Это позволило накормить, одеть людей. Однако мы начинаем конкурировать друг с другом на своем же рынке. К примеру, в Беларуси, имеющей неплохой завод холодильников, три четверти проданных "фабрик холода" - импортных брендов, в первую очередь собранных в России. А там, в свою очередь, кое у кого из бизнесменов вызывает "аллергию" белорусская молочка. Следовательно, чтобы наращивать экономическую кооперацию, нашим странам нужны нетрадиционные решения.

Что вы имеете в виду?

Ирина Новикова: Давайте встраиваться в общие производственные цепочки, формировать новую экономическую материю, основанную на инновациях. Например, Беларусь создала Парк высоких технологий, ставший кластером информационных технологий. По этому примеру мы должны поискать новые точки соприкосновения в других областях. Приоритетны три крупных направления. Это промышленные биотехнологии, где в России уже создано несколько десятков кластеров, а в Беларуси пока еще нет. Это фармацевтика. Это медицинская промышленность. В названных сферах и в Беларуси, и в РФ есть высокотехнологичные предприятия и инновационные исследовательские организации. Сюда можно добавить микроэлектронику. У нас есть отраслевой кластер в Витебской области, он сотрудничает с санкт-петербургским кластером. Но подобных связей должно быть значительно больше.

Почему нужно сотрудничать в таком формате?

Ирина Новикова: Потому что на стыке отраслей рождаются точки роста, новые производства. Европейцы уже мыслят категориями не отраслевых кластеров, а межотраслевых связей. Сначала реализуется какой-то межотраслевой проект, а на этой основе создается предприятие, как правило, малое. И мы таким образом начинаем создавать принципиально новую экономическую материю, которая позволит объединить наши возможности и развиваться малому бизнесу.

Что говорят исследования на эту тему?

Ирина Новикова: Белорусский государственный технологический университет осуществляет совместный проект с Государственным университетом управления в Москве, разрабатывая методологию организации кросс-кластерного взаимодействия Беларуси и России. Соответствующая теория будет уже в этом году. Но необходимо провести эксперимент такого взаимодействия. Мы разработали надлежащий алгоритм на микро- и макроуровне. Сначала появятся малые предприятия, потом побольше, которые начнут формировать новые производственные цепочки. Однако на наднациональном уровне должен быть специальный орган, который бы занимался формированием общего рынка и снимал возникающие противоречия, например по сельхозпродукции. Кроме того, он должен запустить две платформы - кластерную и цифровую. И деньги нужны на все это.

Ирина Новикова: Нашим странам нужны нетрадиционные решения. Фото: Татьяна Столярова

Где же взять инвестиции?

Ирина Новикова: Союзное государство финансирует определенные направления белорусско-российского сотрудничества, например в микроэлектронике. Необходимо создать такого рода наднациональные структурные фонды и подумать, сколько процентов ВВП туда направлять. И нам нужно выработать стратегию развития Союзного государства, ЕАЭС, чтобы каждая страна выделяла под это средства на совместные проекты. Можно привлечь и национальные фонды. И получаем в итоге новую систему финансирования и взаимодействия. Это приведет к формированию принципиально новой экономической модели, появятся предприятия, которые смогут прорваться в мировую экономику. Так сегодня живет и работает объединенная Европа.

Неправильно, когда делается ставка на товары, которые может производить любая страна. Более того, порой Беларусь и Россия начинают конкурировать на своем же рынке

Исходя из этого, каким в экономике вам видится наступающий год?

Ирина Новикова: Коронакризис еще будет иметь место. Но нужно им переболеть и решить проблему, как мы стратегически станем развиваться. Создать программу развития рынка Союзного государства. На ее базе сформировать технологические платформы, предполагающие модернизацию производственных систем, предприятий и отраслей. Для этого нужны новые наднациональные органы. Надо учиться у таких стран, как Япония, которая за короткий период прошла путь от полной разрухи после Второй мировой войны до поставщика финансовых ресурсов, или Южная Корея, где нет ни природных ресурсов, ни даже пахотных земель. Все это необходимо сделать, потому что грядет еще более масштабный кризис - экологический, если и дальше человечество будет насиловать землю, загрязняя ее мусором, выбросами углекислого газа. Нужно принимать нетрадиционные решения и делать это вместе с остальным человечеством.