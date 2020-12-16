Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену "больше думать о России"

The New York Times опубликовала обзор с мнениями американских экспертов по России о том, как Джо Байдену, победившему на президентских выборах в США, следует выстраивать отношения с Москвой. В частности, издание приводит слова Фионы Хилл, бывшей помощницы пока еще действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Она советует демократу не повторять ошибок Барака Обамы, в администрации которого Байден, как известно, занимал должность вице-президента.

По мнению госпожи Хилл, команда Обамы в принципе "не хотела слишком много думать о России", которую президент-демократ причислял к "региональным" державам. "Обама относился к России весьма пренебрежительно", - констатировала аналитик. Администрации Байдена "придется мыслить иначе", заключает она.

Статья, написанная в целом в конфронтационном ключе, призывает к "двойственному" подходу в отношении Москвы, совмещающему "политику сдерживания" и сотрудничество в тех вопросах, где без этого не обойтись. Прежде всего - в борьбе с изменениями климата и пандемией коронавируса, ближневосточном урегулировании. Эксперты издания не сомневаются, что при Байдене США вернутся к теме контроля над вооружениями, и новый договор СНВ будет продлен.