Новости

Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов 09:36
Оперштаб: Московские врачи вылечили от коронавируса более 545 тысяч человек 09:34
В Новосибирске осудили медсестру, поднявшую ребенка за волосы 09:33
Загрузку "Авангарда" в шахту показали на видео 09:31
Врач рассказала о пользе и вреде печени для здоровья 09:25
В Японии из-за снегопадов пострадали более 10 человек 09:24
Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену "больше думать о России" 09:21
Премьер Швеции признал провал страны в борьбе с COVID-19 09:15
В Уфе будут судить мужчин, распыливших газ в квартире с жильцами 09:04
Рио-де-Жанейро отказался от празднования Нового года 08:46
Международная олимпиада мегаполисов открылась в Москве 08:20
Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19 08:08
Сразу несколько префектур Японии засыпало снегом 07:31
ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19 07:22
В Кузбассе автобус с рабочими упал в овраг, есть пострадавшие 07:20
Названа каша, способная снизить сахар в крови и укрепить сердце 07:04
Новый закон о безопасности в Мексике лишит дипломатов иммунитета 07:03
Китайский аппарат "Чанъэ-5" скорректировал орбиту на пути к Земле 07:00
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе 06:31
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов 05:52
Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США 05:07
Миф о невоспламеняющихся елках развенчали в МЧС 05:05
В 11 префектуре Японии нашли очаг птичьего гриппа 04:24
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава" 04:04
В Забайкалье 31 декабря объявили выходным днем 03:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 09:21
Рубрика: В мире

Экс-помощница Трампа посоветовала Байдену "больше думать о России"

Текст: Екатерина Забродина
Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

The New York Times опубликовала обзор с мнениями американских экспертов по России о том, как Джо Байдену, победившему на президентских выборах в США, следует выстраивать отношения с Москвой. В частности, издание приводит слова Фионы Хилл, бывшей помощницы пока еще действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Она советует демократу не повторять ошибок Барака Обамы, в администрации которого Байден, как известно, занимал должность вице-президента.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Стали известны подробности инаугурации Байдена

По мнению госпожи Хилл, команда Обамы в принципе "не хотела слишком много думать о России", которую президент-демократ причислял к "региональным" державам. "Обама относился к России весьма пренебрежительно", - констатировала аналитик. Администрации Байдена "придется мыслить иначе", заключает она.

Статья, написанная в целом в конфронтационном ключе, призывает к "двойственному" подходу в отношении Москвы, совмещающему "политику сдерживания" и сотрудничество в тех вопросах, где без этого не обойтись. Прежде всего - в борьбе с изменениями климата и пандемией коронавируса, ближневосточном урегулировании. Эксперты издания не сомневаются, что при Байдене США вернутся к теме контроля над вооружениями, и новый договор СНВ будет продлен.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
МВД: В 2020 году в России снизилось число мигрантов
Popular Mechanics оценил пуск четырех российских ракет "Булава"
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
В РВСН рассказали, когда и где встанет на дежурство первый "Сармат"
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек