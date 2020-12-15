Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные голосования по штатам.

Известно, что Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Из 538 голосов он уже набирает 302, действующий президент Дональд Трамп - 232. Как отмечает РИА Новости, штаты, где Трамп оспаривал итоги выборов, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена.

Результаты голосования коллегии выборщиков еще должен утвердить конгресс США на совместном заседании обеих палат, которое состоится шестого января 2021 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.

Дональд Трамп не признает своего поражения и продолжает оспаривать в судебном порядке итоги всеобщего голосования, называя их "фальсифицированными демократами".