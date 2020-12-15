Новости

Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков 03:08
CNN отказался показывать ролики Трампа о мошенничестве на выборах 02:58
Власти Египта сообщили о рекордном приросте заболевших коронавирусом 02:47
Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков 02:38
США исключили Судан из списка спонсоров терроризма 02:09
Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра 02:08
В Калининграде ужесточат ограничения из-за COVID-19 02:05
Израильский танк во время учений случайно обстрелял сектора Газа 01:40
Центр Европейской России ждет изменчивая погода со снегом 01:23
Прибывшие в Британию пассажиры могут сдать тест и сократить срок изоляции 01:15
Роспотребнадзор: Прививку от гриппа сделали свыше 53% россиян 00:47
В США число жертв коронавируса превысило 300 тысяч 00:41
Должникам разрешат самостоятельно продавать жилье 00:22
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от COVID-19 00:20
В Москве задержан злоумышленник, стрелявший на Тверской из окна Maybach 00:02
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 14.12.2020
Байден захватил лидерство по голосам выборщиков в США 14.12.2020
Нидерланды вводят карантин до 19 января 14.12.2020
Авиакомпаниям сократили объем антикризисных субсидий 14.12.2020
Mazda назвала все цены на кроссовер CX-30 14.12.2020
Милорад Додик: Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Сербскую 14.12.2020
В РПЦ разработали антихакерскую программу для защиты от кибермошенничества 14.12.2020
Кузнецова прокомментировала изъятие в Крыму 12 детей из приемных семей 14.12.2020
Кузнецова попросила губернаторов обеспечить безопасность детей зимой 14.12.2020
Санта-Клауса признали иммунным к коронавирусу 14.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
15.12.2020 03:08
Рубрика: В мире

Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные голосования по штатам.

Косачев не ожидает улучшения отношений России и США с приходом Байдена

Известно, что Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Из 538 голосов он уже набирает 302, действующий президент Дональд Трамп - 232. Как отмечает РИА Новости, штаты, где Трамп оспаривал итоги выборов, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена.

Результаты голосования коллегии выборщиков еще должен утвердить конгресс США на совместном заседании обеих палат, которое состоится шестого января 2021 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.

Дональд Трамп не признает своего поражения и продолжает оспаривать в судебном порядке итоги всеобщего голосования, называя их "фальсифицированными демократами".

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования