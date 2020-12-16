Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса

Сбой в работе мессенджера Telegram может привести к серьезным потерям бизнеса, считает член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. Его слова приводят РИА Новости.

"На сегодняшний день основная монетизируемая инфраструктура Telegram - каналы, которые продают рекламу. Бизнес каналов, если мы берем политические и экономические, по исследованию НАЦЭ (Национальная ассоциация цифровой экономики - прим. "РГ") , составляет более 2 миллиардов рублей в год. То есть в день это приличные деньги", - отметил эксперт.

Telegram давно перестал быть просто мессенджером, теперь это и целая система ботов, которые доставляют пользователям нужные данные, это даже банковские сервисы, основанные на интерфейсе Telegram. И его падение - это намного больше, чем просто неудобство пользователей, считает Поярков. "В будущем интеграция сервисов в мессенджерах будет расти, и тогда мы будем говорить о миллиардных потерях", - полагает он.

Серьезный сбой в работе мессенджера произошел днем 16 декабря. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе Telegram на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.