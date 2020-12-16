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16.12.2020 20:59
Рубрика: Общество

Чудо случается

Фронтовик из Самары в канун 102-го дня рождения стала хозяйкой новой квартиры
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Участница Великой Отечественной войны Евдокия Павловна Уткина из Самары, о которой "РГ" рассказывала в публикации "В ожидании чуда" от 12 ноября 2020 года, на днях стала хозяйкой новой квартиры. Несмотря на то что местные чиновники полтора года тянули и явно не были настроены помогать ветерану, она дожила до справедливого разрешения своего вопроса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Евдокия Павловна и ее дочь-пенсионерка Анна наконец-то вздохнут свободнее. Да и правнучке будет где побегать и пошуметь. Ветеран остается жить в привычной обстановке в "двушке" вдвоем с дочерью, которая последние 20 лет после ампутации ног у больной сахарным диабетом мамы ухаживает за ней денно и нощно. При этом у нее впервые в жизни появится своя отдельная комната, где можно вести бесконечные беседы со своим прошлым, не мешая сну дочери... А Анне силы нужны не только на уход за матерью, она ведь до сих пор работает в поликлинике медсестрой. А молодая семья внука с двухлетней правнучкой будет жить по соседству. Впрочем, не успели четыре поколения разъехаться, а уже скучают...

Фото: Архив семьи Денисовых
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Знаете, мы никогда ничего не просили. Я не оформляю маме, как инвалиду I группы, памперсы, покупаю на свои деньги. Коляску инвалидную нам дали почти 20 лет назад, старенькая уже, можно было бы новую выбить, но пусть лучше дадут кому она нужнее, нам хватит и этой. Случайно узнала о том, что нам полагается помощь, мы действительно жили в стесненных условиях - впятером, четыре поколения в двухкомнатной квартире. Сколько пришлось обивать пороги, хотя у меня каждая минутка на счету: за мамой нужен постоянный уход, - говорит со слезами благодарности на глазах Анна. - Когда прочитала из публикации, что деньги придут в ноябре, не поверила. Это ж чудо какое?! Но все случилось. Спасибо "Российской газете" и ее журналистам за неравнодушие.

Конечно, можно порадоваться вместе с ветераном войны и ее дочерью. И редакция искренне их поздравляет и с новой квартирой, и с грядущим Новым годом! Но а если бы не выступила "РГ"? Ведь проблема мытарств этой семьи осталась не решенной. И нет гарантий, что подобная история не повторится. Вспомните, семье Евдокии Павловны Уткиной пришлось, мягко скажем, хлопотать более полутора лет. Хорошо, что их друг-помощник, пенсионер юрист Сергей Макаров методично доказывал местным чиновникам, что они не правы. В итоге клерки все же включили фронтовика в список нуждающихся в улучшении жилищных условий, "простив" семье дачную хибару, которая из-за ошибки при регистрации числилась жилой. Но тут... новая преграда.

Оказалось, что действующий регламент позволяет Минстрою России включать ветеранов Великой Отечественной войны в списки на выплаты (по 1,3 миллиона рублей) только дважды в год - 20 января и 20 июля. Опоздал на день и ... жди еще полгода. Спрашивается, неужели те, кто придумал такой порядок, думают, что бывшие фронтовики вечны? Или им по-прежнему 18 лет? А все это позволяет местным чиновникам только "мариновать" ветеранов войны, прикрываясь пространными формулировками - "по мере распределения и доведения средств".

Публикация о мытарствах семьи ветерана войны Евдокии Уткиной вышла в "РГ" 12 ноября.

Да, Самарская история закончилась хорошо, но в списке участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по данным того же Минстроя России, еще около 600 ветеранов, немолодых, израненных, больных...

И всем им уже под сто, а то и за сто лет! Может быть, это обстоятельство заставит чиновников ведомства изменить регламент выплаты средств на жилье для ветеранов войны? Ведь помощь им должна быть если не мгновенной, то иметь хотя бы разумные временные рамки.

Очень бы хотелось на это надеяться.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Квартиры для ветеранов

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