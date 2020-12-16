Фуры с транзитными номерами заставят платить за ущерб дорогам

Оплачивать ущерб, наносимый дорогам, будут автомобили с массой более 12 тонн с транзитными номерами и без госномеров. Минтранс подготовил проект постановления правительства для закрепления этого правила.

В частности, в законодательстве будет прописана возможность регистрации в реестре, с которым работает система взимания платы, автомобилей до присвоения им госномеров или в течение срока действия знака "Транзит". Регистрировать такие автомобили минтранс предлагает на основании паспорта транспортного средства или его копии, либо сведений об автомобиле из электронного паспорта. Также может использоваться документ, подтверждающий основание владения грузовиком, а вместо госномера будут указывать VIN или PIN. Даже отсутствие перечисленных сведений не станет помехой - при регистрации в реестре просто поставят прочерк.

Такие изменения направлены на "обеспечение соблюдения обязанности по внесению платы всеми собственниками и владельцами транспортных средств", отмечают в минтрансе. В результате повысится эффективность взимания платы, считают в министерстве.

По действующим правилам за проезд по дорогам платят все тяжеловесы массой более 12 тонн, компенсируя вред, который они наносят автотрассам. Предполагается, что ущерб от фур сверхнормативный, то есть значительно больше ущерба от легкового транспорта. Собранные средства идут на ремонт дорог. Плата взимается через систему "Платон". Вот только автомобили в ней регистрируются по госномерам.

При этом автомобили без номеров и с транзитными номерами могут ездить по дорогам некоторое время на вполне законных основаниях. Транзитный номер - специальный регистрационный знак, который используют, если грузовик, например, только идет с завода к месту регистрации, перегоняется в другой регион или, наоборот, уже снят с регистрации при продаже или вывозе за рубеж.

Самое главное, что сама по себе система взимания платы готова к работе с автомобилями без обычных госномеров. В системе могут регистрироваться транспортные средства с иностранными госномерами, со знаками "Транзит" либо вообще без госрегистрации на территории России. Загвоздка в том, что в правилах взимания платы не указана сама возможность регистрации в системе автомобилей без обычных госномеров. Так что эту коллизию и собирается исправить минтранс.

Система взимания платы может работать с автомобилями и без госномеров, но в законодательстве требуется устранить пробел

По сути это восстановление правового пробела и восстановление справедливости, так как по правилам все тяжелые транспортные средства должны вносить плату, говорит зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Собираемые таким способом средства действительно идут на ремонт дорог. "Автотрассы приводятся к нормативному состоянию в соответствии с национальными задачами, чтобы уменьшить количество ДТП, сделать передвижение автотранспорта безопасным и комфортным", - говорит он. А система взимания платы для того и была создана, чтобы исправно взимать плату, добавляет он.