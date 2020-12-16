Главный тренер женской сборной РФ по гандболу покинет свой пост

Во вторник поздно вечером россиянки проиграли команде Дании со счетом 23:30 и заняли в группе лишь третье место. После этой неудачи президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что главный тренер команды будет отправлен в отставку.

"Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку, - сказал ТАСС Шишкарев. - В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них - сборная России, вторая - семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде - на его семье. Пусть он воспитывает своих сыновей и будет счастлив. Сыновья - это очень важно, как отец трех сыновей, я его очень понимаю".

Причем Мартин не будет руководить командой уже в следующем матче. 18 декабря россиянки сыграют с командой Нидерландов уже под руководством другого специалиста.

Новый главный тренер будет назван позже на заседании исполкома федерации.