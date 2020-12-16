Госдума приняла закон о дистанционном обжаловании штрафов

Согласно новому закону, жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированное камерами, может быть подана с помощью портала государственных и муниципальных услуг.

"Упрощенный порядок обжалования постановлений, конечно, позволит сократить и материальные, и временные издержки лиц, чьи права были нарушены", - заявил один из авторов документа, зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин. Он инициировал поправки вместе с коллегами по фракции "Единая Россия".

Депутат подчеркнул, что законопроект направлен не на увеличение собираемости дорожных штрафов. "Мы считаем, что это не совсем правильная ситуация, когда постановления об административном правонарушении могут подаваться в электронном виде, граждане могут их получать в электронном виде, а вот обжаловать их они вынуждены по-старому", - добавил Марданшин. Пока что людям, по его словам, приходится отправлять документы почтой или ходить в ГИБДД, либо обращаться в суд. "То есть обивать пороги, тратить на это и время, и средства", - резюмировал он.

Новыми возможностями смогут воспользоваться те граждане, которые зарегистрированы на портале государственных и муниципальных услуг. К жалобе на штраф можно будет прикрепить соответствующие документы, подтверждающие правоту гражданина, - это могут быть или фотографии, или данные видеорегистраторов, уточнил зампред комитета.

Согласно новому закону, жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой выдается при обращении за получением госуслуг в электронной форме.

Авторы документа предусмотрели еще один дистанционный способ. Подать жалобу на "письмо счастья" можно будет посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда. Однако уточняется, что отправка документов непосредственно в суд возможна при наличии технической возможности у него принять жалобу в электронном виде.

О важности нововведений журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, возможность дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Госуслуги избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру более доступной.

"Водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении", - отметил спикер. Володин подчеркнул, что "принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено - ГИБДД или специализированным учреждением".

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты обсудили в целом ситуацию с ошибочными штрафами, которую поможет исправить новый закон. Участники дискуссии согласились, что это далеко не редкость, а бывают и вовсе вопиющие случаи. "Часто возникают абсурдные ситуации, например: эвакуатор везет транспортное средство, владельца которого привлекают к ответственности за нарушение скоростного режима, - привел пример, выступая от ЛДПР, депутат Ярослав Нилов. - Или владельца привлекают к ответственности якобы за нарушение скоростного режима там, где ограничения скоростного режима нет". Он также вспомнил резонансную историю со штрафом за нарушение средней скорости, которая составила якобы 313 километров в час. При этом штраф был выписан на малогабаритную машину. Нилов сделал вывод, что решение этого социально важного вопроса ждет огромная армия автомобилистов нашей страны.