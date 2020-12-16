Honda отзывает по всему миру 1,8 млн автомобилей

Японская Honda Motor объявила сразу четыре параллельных отзыва своих автомобилей - в сумме они охватывают 1,79 млн машин, проданных по всему миру, причем 80% из них были реализованы в США, сообщает Reuters.

Наиболее массовая сервисная кампания касается 735 000 седанов Accord и гибридов Insight в североамериканской спецификации, машины проданы в 2019-2020 гг., у них обнаружена ошибка кода в программном модуле Body Control.

"Баг" может привести к включению нескольких сигнальных ламп или неисправности электронных компонентов, в т.ч. экрана камеры заднего вида, сигналов поворота и дворников. На фирменных СТО обновят софт модуля.

Второй отзыв затрагивает 268 000 кроссоверов CR-V 2002-2006 гг. выпуска, у них - массовый отказ главного блока стеклоподъемников, это чревато замыканием и возгоранием. К настоящему моменту уже известно о 16 случаях пожаров, жертв в них не зафиксировано. На станциях Honda заменят проблемную деталь.

Два других отзыва в сумме охватывают 430 000 машин, проданных в США. Выявлен высокий риск поломки приводных валов из-за чрезмерной коррозии, вызываемой дорожной солью. Такая проблема наблюдается у моделей Honda Civic Hybrid 2012 года выпуска, Honda Fit 2007-2014 годов, Acura ILX 2013-2015 годов, Acura ILX Hybrid 2013 года и Honda Accord 2013-2015 гг. В автомобилях бесплатно заменят приводные валы.

Пока неизвестно, касается ли какой-то из отзывов России. Но даже если нет, дефектные машины могли попасть в нашу страну частным образом.