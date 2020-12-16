Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19

Для появления группового иммунитета от нового типа коронавируса необходимо привить до 85 процентов населения страны. Об этом рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью порталу Vox.

"Процент привитого населения должен быть от 75 до 85. Только в это случае мы сможем говорить о защите", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, в минувшую пятницу, 11 декабря, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний Pfizer и BioNTech о регистрации вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Поставки препарата начались во все штаты страны.

США продолжают лидировать по числу заболевших новым типом коронавируса - выявлено более 16,6 миллиона случаев заражения. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса. О своем желании пройти вакцинацию накануне заявил вице-президент США Майкл Пенс. Он рассказал об этом выступая в городе Блумингтон (штат Индиана). Действующий лидер Дональд Трамп, который ранее переболел коронавирусом заявил, что готов к вакинации. Он сделает прививку, когда его врачи сочтут это необходимым.