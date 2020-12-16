Трамп сделает прививку от коронавируса после рекомендации своих врачей

Переболевший ранее COVID-19 действующий президент США Дональд Трамп готов вакцинироваться от нового коронавируса. Он сделает прививку, когда его врачи сочтут это необходимым, заявила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину", - цитирует ТАСС выступление Макинэни. По ее словам, защитный эффект от препарата на основе антител, который Трамп принимал во время лечения коронавируса, все еще сохраняется. Решение о вакцинации примет команда медиков Трампа. Пресс-секретарь также подчеркнула, что приоритетом для президента является обеспечение вакциной наиболее уязвимых категорий населения страны.

Ранее Трамп сообщил, что не планирует в ближайшее время делать прививку от нового коронавируса. "Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже, если в этом нет особой необходимости", - написал политик в Twitter.

Напомним, 11 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний Pfizer и BioNTech о регистрации вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. 14 декабря Трамп объявил, что в стране началась вакцинация от коронавируса.