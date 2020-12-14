Трамп отказался делать прививку от коронавируса

Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19 в начале октября, завил, что не планирует в ближайшее время делать прививку от нового коронавируса.
"Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже, если в этом нет особой необходимости", - написал политик в Twitter. Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что высокопоставленным должностным лицам прививки будут делать в первую очередь. Первая фаза вакцинации населения стартует в США 14 декабря.
Чиновников, выполняющих чрезвычайно важные функции в трех ветвях власти, будут прививать в течение ближайших 10 дней поочередно, чтобы они не испытывали возможные побочные эффекты одновременно.
People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020