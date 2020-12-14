Трамп отказался делать прививку от коронавируса

Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19 в начале октября, завил, что не планирует в ближайшее время делать прививку от нового коронавируса.

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже, если в этом нет особой необходимости", - написал политик в Twitter. Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что высокопоставленным должностным лицам прививки будут делать в первую очередь. Первая фаза вакцинации населения стартует в США 14 декабря.

Чиновников, выполняющих чрезвычайно важные функции в трех ветвях власти, будут прививать в течение ближайших 10 дней поочередно, чтобы они не испытывали возможные побочные эффекты одновременно.