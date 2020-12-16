Jeep вывел на тесты семиместный кроссовер

На дорогах Италии замечен прототип нового кроссовера от Jeep, модели, которая со следующего года вступит в борьбу за внимание покупателей с Volkswagen Tiguan Allspace и Kia Sorento. Фото публикует издание Autocar.

Внешний облик прототипа укрыт с таким отчаянием, что деталей нового стиля разобрать совершенно невозможно, но по габаритам автомобиль относится к классу среднеразмерных кроссоверов по европейским стандартам, то есть его длина примерно 4,7 - 4,8 м.

Задняя дверь с широченным проемом намекает не только на ориентированность на семейные ценности и наличие третьего ряда сидений, вполне может быть, что автомобиль по кузовным элементам имеет широкую унификацию кроссовером Jeep Compass. Ясно видно также, что новый кроссовер Jeep имеет полностью независимую подвеску.

С высокой вероятностью можно предположить, что автомобиль использует компактную переднеприводную платформу Fiat Chrysler, общую со всеми переднеприводными автомобилями концерна, и под капотом нового кроссовера окажутся максимум 4-цилиндровые двигатели. Самый производительный на сегодня из которых у FCA рабочим объемом 2,4 л выдает 184 л.с.