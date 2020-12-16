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16.12.2020 11:31
Рубрика: В мире

Комендантский час на Новый год в Турции не распространяется на туристов

Текст: Марина Алешина
Россияне, которые собираются встречать Новый год в Турции, где власти решили прямо на праздники ввести комендантский час, могут вздохнуть с облегчением. Запрет на выход из дома и другие жесткие карантинные меры предусмотрены только для жителей республики - на иностранных туристов они распространяться не будут. По крайней мере, до тех пор, пока не потребуются дополнительные ограничения.
Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN
Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN

Это агентству ТАСС подтвердил источник в министерстве культуры и туризма Турции. Правда, пока неясно, как будут работать рестораны, кафе и увеселительные заведения вне территории отелей.

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
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Напомним, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган накануне объявил о том, что карантин "выходного дня" распространится на весь период с девяти вечера 31 декабря до пяти утра 4 января, то есть и на саму новогоднюю ночь. Правила будут действовать во всех турецких провинциях. Ранее в минздраве республики признали, что в некоторых регионах, включая популярный у туристов Стамбул, уже началась третья волна "короны".

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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