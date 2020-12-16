Комендантский час на Новый год в Турции не распространяется на туристов

Россияне, которые собираются встречать Новый год в Турции, где власти решили прямо на праздники ввести комендантский час, могут вздохнуть с облегчением. Запрет на выход из дома и другие жесткие карантинные меры предусмотрены только для жителей республики - на иностранных туристов они распространяться не будут. По крайней мере, до тех пор, пока не потребуются дополнительные ограничения.

Это агентству ТАСС подтвердил источник в министерстве культуры и туризма Турции. Правда, пока неясно, как будут работать рестораны, кафе и увеселительные заведения вне территории отелей.

Напомним, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган накануне объявил о том, что карантин "выходного дня" распространится на весь период с девяти вечера 31 декабря до пяти утра 4 января, то есть и на саму новогоднюю ночь. Правила будут действовать во всех турецких провинциях. Ранее в минздраве республики признали, что в некоторых регионах, включая популярный у туристов Стамбул, уже началась третья волна "короны".