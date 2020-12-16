Лукашенко: В Беларуси дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном

В Беларуси искренне дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном, "которые с каждым годом крепнут и совершенствуются, наполняясь новым содержанием". Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, которое глава государства направил 16 декабря президенту Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаеву в связи с главным праздником страны - Днем Независимости.

За годы суверенного развития, подчеркивается в приветственном адресе, текст которого приводит пресс-служба президента РБ, Казахстан "осуществил глубокие преобразования в общественно-политической жизни, добился значительного прогресса в социально-экономической и гуманитарной сферах, заслужил признание международного сообщества".

Взаимная поддержка, доверие и открытость, присущие отношениям между двумя государствами, выразил убеждение Лукашенко, "позволят сообща противостоять беспрецедентным вызовам современности и успешно расширять многоплановое и эффективное сотрудничество на благо белорусского и казахстанского народов".