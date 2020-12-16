МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен

Минэкономразвития готовит предложения по установлению постоянно действующего экономического механизма, который позволит сдерживать цен на продукты питания внутри страны, заявил в рамках подписания соглашений с поставщиками и торговыми сетями министр экономического развития Максим Решетников.

По его мнению, сейчас необходимо решить оперативную задачу и стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. Но также очень важно, чтобы и производители, и потребители понимали, в каких условиях они будут работать дальше. Важно не только административное, но и рыночное регулирование - чтобы не отбить желание инвестировать в отрасль, подчеркнул Решетников.

"В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех" - сказал министр.

Сейчас в качестве такого механизме выступает экспортная пошлина. Она введена для пшеницы в размере 25 евро за тонну вывозимой продукции и будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

"В качестве такого механизма мы сейчас видим механизм экспортных пошлин, которые будут меняться по заранее известному, предсказуемому графику в зависимости от изменения в первую очередь мировых цен и валютных курсов", - пояснил министр. По его словам, конкретные предложения об этом будут сформулированы в ближайшее время.