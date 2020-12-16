Новости

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 20:15
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи 18:00
Греция в пять раз увеличит расходы на оборону 17:50
Умер актер и певец Пётр Махалица 17:48
Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен 17:43
В Петербурге изготовят гигантские часы для Нотр-Дама 17:42
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов 17:35
Индекс цифровой зрелости регионов рассчитают к апрелю 2021 года 17:35
На Урале проверят информацию об издевательствах над приемными детьми 17:25
Подлодка Балтфлота отработала погружение на максимальную глубину 17:23
В Новой Третьяковке обновили еще восемь залов 17:22
ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 19:50
Рубрика: Экономика

МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Минэкономразвития готовит предложения по установлению постоянно действующего экономического механизма, который позволит сдерживать цен на продукты питания внутри страны, заявил в рамках подписания соглашений с поставщиками и торговыми сетями министр экономического развития Максим Решетников.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Кабмин получит право вводить регулируемые цены на продукты

По его мнению, сейчас необходимо решить оперативную задачу и стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. Но также очень важно, чтобы и производители, и потребители понимали, в каких условиях они будут работать дальше. Важно не только административное, но и рыночное регулирование - чтобы не отбить желание инвестировать в отрасль, подчеркнул Решетников.

"В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех" - сказал министр.

Сейчас в качестве такого механизме выступает экспортная пошлина. Она введена для пшеницы в размере 25 евро за тонну вывозимой продукции и будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

"В качестве такого механизма мы сейчас видим механизм экспортных пошлин, которые будут меняться по заранее известному, предсказуемому графику в зависимости от изменения в первую очередь мировых цен и валютных курсов", - пояснил министр. По его словам, конкретные предложения об этом будут сформулированы в ближайшее время.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Telegram и WhatsApp обрушились в России
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего