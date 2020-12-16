Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

Цены на сахар и подсолнечное масло должны снизиться в течение пяти дней. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе подписания соглашений по стабилизации цен на продукты между поставщиками и торговыми сетями.

"Цена на сахар-песок составит 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей", - сообщил Патрушев. По этим ценам поставщики будут отпускать товары в магазины. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

По словам министра, соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится порядка 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торговые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации. При этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников.

"Безусловно, это позволит повысить доступность продукции для наших граждан", - уверен Патрушев.

Напомним, розничные цены на сахар должны составить 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 110 рублей за литр.

"Масложировая отрасль единогласно поддерживает необходимость обеспечения доступного уровня цен на социально-значимые товары для массового потребителя, тем более в преддверии новогодних праздников", - сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. По его словам, в течение ближайших дней поставщики подсолнечного масла в полном объеме исполнят пункты соглашения и переоформят цены и условия поставки в торговые сети.

"Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства о повышении экспортной пошлины на подсолнечник до 30% цены на сырье уже развернулись и начали падать. Мы ожидаем, что падение составит около 25%", - добавил эксперт. По его мнению, введенная экспортная пошлина на подсолнечник не только поддержит уровень цен на подсолнечное масло до окончания срока действия соглашения, но и, как минимум, до 30 июня позволит сохранить доступные потребительские цены без негативных последствий для масложирового бизнеса.

Отечественные производители сахара с пониманием относятся к задачам, которое поставило руководство страны по снижению цен на продовольствие, сказал председатель правления Союзроссахар Андрей Бодин. По его словам, к соглашению об этом присоединилось 93% всех сахарных заводов страны.

"Уже сейчас мы видим не только стабилизацию ситуации, но и заметный тренд на снижение цен. Со своей стороны, сахарные заводы, присоединившиеся к соглашению, гарантируют, что момента его вступления в силу будут реализовывать сахар со складов по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. При этом важно обеспечить контроль за тем, чтобы сахар был доступен населению по гарантированным ценам в розничных сетях", - рассказал эксперт.

Он также сообщил, что сахарные заводы в ближайшее время завершат переработку сахарной свеклы урожая текущего года. Перед отраслью стоит задача по обеспечению не меньшего объема посевных площадей под этой культурой в следующем сезоне. Минсельхоз уже объявил о том, что площади будут увеличены.

"Если мы получим больший урожай свеклы в следующем году, это позволит увеличить объемы производства сахара до уровня предыдущих сезонов 2017 и 2018 годов, что позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и поддержать цены на стабильном уровне в долгосрочной перспективе", - считает Бодин. При этом, по его мнению, сохранить у сельхозтоваропроизводителей уверенность в сахарной свекле, несмотря на существенную привлекательность производства других культур, позволят новые меры господдержки - льготные краткосрочные кредиты на закупку сырья.