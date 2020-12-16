МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона

Соединенные Штаты не способны выдерживать честную конкуренцию - об этом свидетельствуют санкции, введенные ими против Турции из-за покупки российских ракет С-400. С таким заявлением выступила официальный представить МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, американцы не в состоянии "играть по правилам", поэтому они прибегают к незаконным методам, включая односторонние санкции, с помощью которых они хотят обеспечить себе некие преференции. В данном случае речь идет о сфере ВПК.

Как известно, решение Анкары приобрести российские комплексы ПВО еще летом прошлого года вызвало кризис в отношениях между трансатлантическими союзниками по НАТО. Администрация Трампа потребовала от турецкой стороны отказаться от сделки с Москвой, пригрозив санкциями, в том числе отменой поставок запчастей к истребителям F-35 и самих истребителей. Накануне в черный список минфина США попали глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, само это ведомство, а также еще трое граждан республики.