Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина

Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания московского парламента.

"Предлагается принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий Московской городской думы и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников. В результате голосования, прошедшего как и все заседание в режиме онлайн, 30 депутатов проголосовали за принятие отчета, против девять и двое воздержались.

Напомним, что мэр Сергей Собянин выступил перед депутатами в режиме онлайн. Зачитав отчет, он ответил на вопросы всех фракций городской думы. Несмотря на технические неполадки во время видеосвязи с депутатами одной из фракций, все вопросы были зачитаны и на них получены ответы.