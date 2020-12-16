На Кубе прокомментировали обвинения в "акустических атаках" на дипломатов США

"Академия наук Кубы не согласна с выводом о причинах недомоганий, хотя и признает что, благодаря отчету, подготовленному авторитетной группой ученых, удалось продвинуться в медицинском описании недуга", - сообщил в ходе состоявшейся в Гаване пресс-конференции глава кубинской академии наук Луис Веласкес Перес, комментируя ранее опубликованный доклад группы ученых Национальной академии наук, инженерии и медицины США, подготовленный по заказу госдепартамента.

"В докладе представителей Национальной академии наук, инженерии и медицины США говорится лишь о том, что наиболее вероятной причиной проявления симптомов является облучение радиочастотными волнами. При этом данная гипотеза не подкреплена неоспоримыми фактами", - указал Веласкес, обратив внимание на "отсутствие достаточной доказательной базы".

"На протяжении последних двух лет публиковались, в том числе и в официальных источниках, голословные спекуляции, неправдоподобные заявления насчет "акустических атак" против американских дипломатов, что вызвало у них повреждения головного мозга. Эти необоснованные обвинения не нашли ни экспериментального, ни теоретического подтверждения".

"Недомогания, на которые жаловались дипломаты и члены их семей, должны рассматриваться и решаться исключительно как медицинские проблемы, а не как политические вопросы", - призвал глава кубинской академии наук и выразил готовность к взаимодействию с Национальной академией наук, инженерии и медицины США для того, "чтобы лучше разобраться в произошедшем со здоровьем американских дипломатов и их семей в Гаване".

Напомним, что история с "акустическими атаками" началась в 2017 году, когда госдепартамент США обвинил власти Кубы в воздействии на сотрудников посольства в Гаване. Тогда утверждалось, что пострадали не менее 20 дипломатов. Они жаловались на головокружение, бессонницу, спутанность сознания, частичную глухоту, врачи даже обнаружили у них повреждения головного мозга. Под этим предлогом Вашингтон сократил численность диппредставительства на Кубе на 60 процентов, а затем потребовал от властей Острова Свободы для восстановления паритета сократить и число кубинских дипломатов в США.