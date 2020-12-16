Назван простой способ сбить температуру при коронавирусе

Об универсальном лекарстве рассказала врач и телеведущая Елена Малышева. Именно его посоветовав для снижения температуры при заболевании коронавирусом.

"Парацетамол глобально подходит всем. А вот аспирин у детей младше 12 лет способен вызывать судороги, если его дают для снижения температуры", - пояснила медик в эфире Первого канала.

При этом эксперт напомнила о вреде самолечения в период пандемии, посоветовав россиянам не назначать себе лекарства, а обращаться за точными рекомендациями к медикам. Ранее были перечислены начальные симптомы болезни: ощущение слабости, боль в глазах, снижение обоняния и инверсия вкусов. Они обычно наблюдаются в первые два-три дня после инфицирования. При этом температура тела не повышается до больших значений. Как только вирус спускается, у человека появляется осиплость и ощущение першения в горле.

Если на данном этапе не начать лечение, SARS-CoV-2 продолжит разрушающее воздействие - теперь уже в легких человека. Поэтому необходимо обращаться за помощью к специалистам и соблюдать в этот период меры санитарной безопасности - не забывать про маски в общественных местах, чаще прибегать к гигиене.