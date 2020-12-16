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16.12.2020 10:44
Рубрика: Общество

Новая ракета "Ангара-А5В" будет в два раза мощнее "Протона"

Текст: Наталия Ячменникова
Ракета-носитель "Ангара-А5В с водородным двигателем третьей ступени будет в два раза мощнее ракеты "Протон". "В этой версии (А5В) "Ангара" станет мощнее "Протона" в два раза. Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года", - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter.

Он также сообщил, что в следующем году будут проведены пуски как тяжелой, так и легкой "Ангары". Причем тяжелая полетит с мощным разгонным блоком "Персей". "Роскосмос" как заказчик открыл опытно-конструкторскую работу "Амур" для создания еще более мощной версии - "Ангара А5М".

Фото: roscosmos.ru
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

Напомним, в понедельник тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" была запущена с космодрома "Плесецк". Это второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах.

В семейство "Ангары" входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо. Впервые тяжелая "Ангара" полетела в космос пять с лишним лет назад, 23 декабря 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году.

Уникальность "Ангары" - в ее модульности. Основой для создания ракет-носителей семейства "Ангара" служат универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. То есть как в "Лего" - на одной основе можно собирать ракету из разного количества блоков: легкую, среднюю, тяжелую.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуск ракеты "Ангара"

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