Под занавес года парламент Молдовы успел принять закон, поставивший точку в вопросе о статусе русского языка в республике. Как известно, со времен СССР он признавался языком межнационального общения в стране. Однако летом 2018 года Конституционный суд счел советское законодательство устаревшим. Прошло больше двух лет, прежде чем Партия социалистов Республики Молдова, ориентированная на партнерство с Москвой, сумела восстановить статус "великого и могучего", вполне естественный для многонационального молдавского общества.

Как сообщает ТАСС, закон закрепляет право представителей любых национальностей и этносов на изучение родных языков, гарантирует обучение как на государственном - молдавском, так и на русском языках. Кроме того, госорганы обязаны при необходимости давать на русском письменные ответы на запросы граждан.

О том, что давно пора было это сделать, не раз заявлял пока еще действующий глава Молдовы Игорь Додон. А вот победившая на последних президентских выборах Майя Санду, представляющая прорумынские и проевропейские политические силы, напротив, почему-то увидела в принятом законе о языке "угрозу единству" общества. Хотя его признают родным больше трети жителей Молдовы.