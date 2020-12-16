Новости

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 20:15
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи 18:00
Греция в пять раз увеличит расходы на оборону 17:50
Умер актер и певец Пётр Махалица 17:48
Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен 17:43
В Петербурге изготовят гигантские часы для Нотр-Дама 17:42
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов 17:35
Индекс цифровой зрелости регионов рассчитают к апрелю 2021 года 17:35
На Урале проверят информацию об издевательствах над приемными детьми 17:25
Подлодка Балтфлота отработала погружение на максимальную глубину 17:23
В Новой Третьяковке обновили еще восемь залов 17:22
ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 19:34
Рубрика: В мире

Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку

Текст: Марина Алешина

Под занавес года парламент Молдовы успел принять закон, поставивший точку в вопросе о статусе русского языка в республике. Как известно, со времен СССР он признавался языком межнационального общения в стране. Однако летом 2018 года Конституционный суд счел советское законодательство устаревшим. Прошло больше двух лет, прежде чем Партия социалистов Республики Молдова, ориентированная на партнерство с Москвой, сумела восстановить статус "великого и могучего", вполне естественный для многонационального молдавского общества.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Песков назвал события в Молдавии внутренним делом республики

Как сообщает ТАСС, закон закрепляет право представителей любых национальностей и этносов на изучение родных языков, гарантирует обучение как на государственном - молдавском, так и на русском языках. Кроме того, госорганы обязаны при необходимости давать на русском письменные ответы на запросы граждан.

О том, что давно пора было это сделать, не раз заявлял пока еще действующий глава Молдовы Игорь Додон. А вот победившая на последних президентских выборах Майя Санду, представляющая прорумынские и проевропейские политические силы, напротив, почему-то увидела в принятом законе о языке "угрозу единству" общества. Хотя его признают родным больше трети жителей Молдовы.

В мире экс-СССР Молдавия Русский язык на постсоветском пространстве

Главное сегодня

Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Telegram и WhatsApp обрушились в России
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек