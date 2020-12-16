Почему нельзя заводить двигатель сразу после включения зажигания

При повороте ключа зажигания электроника автомобиля запускает диагностику различных систем и готовит двигатель к работе. Можно ли сразу переходить к положению "Старт"?

Предпусковой период очень важен для всех технических систем. Электроника выявляет возможные неисправности, а также собирает данные о температуре за бортом и другие показатели. В холода этот момент крайне важен, поскольку от него зависит точность приготовления топливной смеси.

По результатам "опроса" всех датчиков электроника выбирает один из имеющихся алгоритмов приготовления смеси для запуска двигателя. Об этом свидетельствуют моргающие лампочки на панели приборов, пишет aif.ru.

Если не дождаться окончания этой внутренней диагностики и повернуть ключ на "Старт" сразу же, то мотор запустится на усредненных показателях. Когда топливо воспламеняется, процесс сгорания происходит неидеально, недогоревшие пары выбрасываются в катализатор.

Электроника все-таки скорректирует смесь спустя какое-то время. Но секунды некорректной работы за дни езды накапливаются и могут повлиять на работоспособность катализатора. Поэтому в холодное время года лучше немного подождать, прежде чем переводить ключ на "Старт".

Если у автомобиля дизельный двигатель, этот эффект будет еще заметнее. Здесь свечи накаливания выполняют перед стартом важную функцию: повышают температуру в камерах сгорания до нужных показателей. Горячий воздух способствует воспламенению топлива после впрыска.

На то, чтобы свечи подогрели воздух, нужно время. В современных дизельных автомобилях на панели приборов зачастую есть желтая спиралевидная иконка, которая свидетельствует о начале работы этих свечей. Пока она горит - трогаться с места нельзя, машина не заведется.

Некоторые современные автомобили с системой бесключевого доступа имеют программу защиты от преждевременного запуска двигателя. У старых машин такого нет, поэтому все зависит от водителя.

Быстрый старт для дизельного двигателя приведет к неполному сгоранию топлива, неравномерной работе цилиндров, выбрасыванию остатков топлива в фильтры, которые засоряются раньше времени.