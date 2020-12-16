Подведены итоги олимпиады по правилам дорожного движения

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, минпросвещения и МВД России все-таки провели несколько мероприятий всероссийского масштаба, цель которых - обучить школьников безопасному поведению на дорогах.

Речь идет о Всероссийской интернет-олимпиаде для детей на знание правил дорожного движения, конкурсе "Безопасная дорога - детям", а также финале конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". Подводя итоги, заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин напомнил, что сейчас подходит к завершению вторая федеральная программа по безопасности дорожного движения, цель которой - снижение количества погибших на дорогах. За 14 лет уровень детской смертности в результате ДТП сократился в 2,5 раза. В абсолютных цифрах это с 1276 погибших до 562.

Во многом это было достигнуто благодаря тому, что детей удалось научить безопасному поведению на дорогах, чему помогли и конкурсы. Уж точно те, кто принял в них участие, будут вести себя на дороге осмотрительно и правильно.

В финале "Безопасного колеса" приняли участие команды из 85 субъектов России. Это 340 человек. Победителями финала стала команда Республики Татарстан. Второе и третье место заняли ребята из города Севастополя и Липецкой области. Во всероссийском конкурсе "Безопасная дорога - детям" и интернет-олимпиаде приняли участие примерно 24 000 человек. Все они получат сертификаты, а победители - дипломы.