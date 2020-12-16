Президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от коронавируса. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Band.

Он подчеркнул, что не будет прививаться "и точка". "Моя жизнь в опасности? Это моя проблема", - цитирует РИА Новости Болсонару. Бразильский лидер также уверен, что прививки должны делать те, кто захотят.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса может стартовать в Бразилии уже в декабре. Правда, речь идет о крайне ограниченном количестве доз препарата производства компании Pfizer, который должен еще получить экстренный сертификат местного регулятора.

По последним данным, в Бразилии зафиксировано 6,9 миллиона случаев COVID-19. Число летальных исходов превысило 182,8 тысячи.