Пушков предложил запретить законодательно запретить "трэш-стримы"

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что надо законодательно запретить так называемые трэш-стримы, во время которых людей унижают и подвергают насилию.

Сенатор поднял этот вопрос на пленарном заседании Совфеда в среду. Поводом стало возбуждение уголовного дела против видеоблогера после гибели девушки во время стрима.

Алексей Пушков считает, что бороться с этим явлением в интернете следует не уголовными делами, а на упреждение - законодательными мерами. "Надо запретить "трэш-стримы как таковые", - сказал он. Сенатор добавил, что зарубежные онлайн-платформы и сами пытаются бороться с такими видео, но пока с переменным успехом.

"Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по недопущению, профилактике тех или порочных явлений происходящих в интернете и работаем вдогонку. Конечно же, надо думать, что с этим делать", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Давайте дадим поручение комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно понастроить в наших законах в сотрудничестве с платформами с "Гуглом ", с другим с тем, чтобы не допускать подобного рода явлений. Это страшные вещи", - сказала она.

Глава Совфеда поручила комитету в конце января "дорожить о конкретных предложениях".