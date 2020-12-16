На строительстве трассы М-12 создадут около 80 тысяч новых рабочих мест

Макроэкономический эффект в результате строительства трассы М-12 "Москва - Казань" оценивается в 2,4 триллиона рублей, на время строительства будет создано около 80 тысяч новых рабочих мест и еще до 5 тысяч - на этапе эксплуатации дороги. Об этом рассказал заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию госкомпании "Автодор" Георгий Чичерин в рамках сессии первого Владимирского Инвестиционного Конгресса - Открытие VIC 2020: "Регионы России: Время уникальных возможностей и эффективных решений".

Он пояснил, что экономический эффект сформируется за счет объединения в зоне восьмичасовой доступности регионов, продукция которых тяготеет к перевозкам автомобильным транспортом. "Новый скоростной маршрут М-12 свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон")", - приводят его слова в пресс-службе госкомпании.

Стратегии пространственного развития России, трасса М-12 проходит по перспективным центрам экономического роста. Время в пути между ними сократится в два раза уже в первый год эксплуатации. Будет привлечено до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока. Кроме того, в зону тяготения трассы попадут наиболее развитые регионы на Урале.

М-12 станет основной частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". На этом маршруте будет сконцентрирован основной портфель продуктов, производимых в кластерных отраслях: 70% автомобильной промышленности России, 50% аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургии, 30% машиностроения и приборостроения, 25% переработки нефти, химии, нефтехимии и газохимии, производства минеральных удобрений, 20% производства продуктов питания и сельского хозяйства.

Также повысится скорость и безопасность частных поездок. Между крупнейшими культурными центрами страны откроются новые туристические направления. Например, маршрут из Москвы до Казанского кремля займет около семи часов, а добраться до Нижегородского кремля можно будет за четыре часа, привел пример Чичерин.