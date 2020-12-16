Обманутые дольщики из Ивановской области получат квартиры

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение по проблемным домам в Ивановской области.

"Приняли еще одно решение о завершении строительства 4 проблемных объектов двух застройщиков в Ивановской области. Таким образом восстановим права 428 граждан - участников долевого строительства", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, проводивший заседание совета.

Решения совета касаются двух домов застройщика "Производственно коммерческая фирма "Пума" и двух домов "Верамарк". Все они расположены в столице региона.

Всего сейчас в Ивановской области в реестр проблемных объектов включено 14 домов. В них приобрели квартиры 805 дольщиков, уточнил гендиректор фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

В 2019 году были приняты решения о выплате компенсации по двум жилым домам в этом регионе, были решены проблемы 71 дольщика.