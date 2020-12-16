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16.12.2020 22:48
Рубрика: Спорт

Тедеско решил не продлевать контракт со "Спартаком"

Текст: Максим Домчев
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2021 года.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

После поражения от "Зенита" в матче 19-го тура РПЛ со счетом 1:3 главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сделал неожиданное заявление. Специалист, известный по работе в немецком "Шальке-04", заявил о том, что не будет продлевать контракт с "красно-белыми".

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Нынешний договор истекает летом 2021 года. Ранее "Спартак", по данным СМИ, предлагал тренеру новое соглашение, однако тот попросил не торопить события. Позже "Спартак" опроверг эту информацию.

"Хочу поздравить вас с Рождеством и Новым годом. Пожелать удачи вам и вашим семьям. В последние недели вы много писали о моем контракте. Хочу сказать вам, что вчера я сказал клубу, что не буду продлевать контракт. Это было тяжелое решение. Я горд быть тренером этой команды. Но ситуация, особенно в Германии, очень тяжелая. И я хочу быть ближе к семье. Ситуация изменилась. Когда я подписывал контракт, границы были открыты. Это главная причина, почему я принял такое решение", - цитирует слова Тедеско Sport24.

Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи"
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