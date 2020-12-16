"Зенит" обыграл "Спартак" и ушел на перерыв единоличным лидером

Матч между лидерами стал центральным событием последнего перед зимней паузой тура в РПЛ. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге встреча должна была пройти без зрителей - на игру допустили лишь обладателей абонементов в закрытые ложи. Тем удивительнее стало появление на центральной трибуне групп болельщиков обеих команд, едва не устроивших побоище. Но силами правоохранительных органов и стюардов стычку предотвратили, но сам факт появления там групп людей вызвал вопросы у РПЛ.
Игра началась без раскачки. Уже в дебюте встречи "Зенит" открыл счет. "Спартак" неудачно сыграл в обороне и позволил Сердару Азмуну беспрепятственно пробить почти с линии штрафной. Мяч летел не в угол, но Александр Максименко партнеров не выручил.
"Зенит" после этого имел еще моменты для того, чтобы забить, но на выручку гостям приходили стойки ворот. "Спартак" за весь тайм ни разу не попал в створ ворот хозяев, но счет сравнял. Капитан "Зенита" Деян Ловрен после верхового паса в штрафную Андрея Лунева решил скинуть мяч грудью вратарю, но не рассчитал силу, и тот оказался в сетке.
По ходу второй половины встречи Доменико Тедеско в надежде усилить атаку выпустил на поле защитника Илью Кутепова, который из-за травмы Александра Соболева и постоянных повреждений у Александра Кокорина вынужден осваивать новую позицию. Но это не помогло. После углового Ярослав Ракицкий ударом почти с линии штрафной поразил ворота Максименко.
В самой концовке встречи окончательный счет установил Артем Дзюба, поразивший ворота с близкого расстояния без каких-либо помех со стороны защитников.
"Зенит" выиграл и набрав 41 очко и ушел на зимний перерыв лидером, опережая "Спартак" на 6 очков.