"Зенит" обыграл "Спартак" и ушел на перерыв единоличным лидером

"Зенит" в центральном матче 19-го тура РПЛ на своем поле переиграл "Спартак" - 3:1. Клуб из Санкт-Петербурга ушел на зимний перерыв единоличным лидером.

Игрок "Зенита" Малком (справа) и игрок "Спартака" Роман Зобнин в матче 19-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Спартак" (Москва). Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Матч между лидерами стал центральным событием последнего перед зимней паузой тура в РПЛ. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге встреча должна была пройти без зрителей - на игру допустили лишь обладателей абонементов в закрытые ложи. Тем удивительнее стало появление на центральной трибуне групп болельщиков обеих команд, едва не устроивших побоище. Но силами правоохранительных органов и стюардов стычку предотвратили, но сам факт появления там групп людей вызвал вопросы у РПЛ.

Игра началась без раскачки. Уже в дебюте встречи "Зенит" открыл счет. "Спартак" неудачно сыграл в обороне и позволил Сердару Азмуну беспрепятственно пробить почти с линии штрафной. Мяч летел не в угол, но Александр Максименко партнеров не выручил.

"Зенит" после этого имел еще моменты для того, чтобы забить, но на выручку гостям приходили стойки ворот. "Спартак" за весь тайм ни разу не попал в створ ворот хозяев, но счет сравнял. Капитан "Зенита" Деян Ловрен после верхового паса в штрафную Андрея Лунева решил скинуть мяч грудью вратарю, но не рассчитал силу, и тот оказался в сетке.

По ходу второй половины встречи Доменико Тедеско в надежде усилить атаку выпустил на поле защитника Илью Кутепова, который из-за травмы Александра Соболева и постоянных повреждений у Александра Кокорина вынужден осваивать новую позицию. Но это не помогло. После углового Ярослав Ракицкий ударом почти с линии штрафной поразил ворота Максименко.

В самой концовке встречи окончательный счет установил Артем Дзюба, поразивший ворота с близкого расстояния без каких-либо помех со стороны защитников.

"Зенит" выиграл и набрав 41 очко и ушел на зимний перерыв лидером, опережая "Спартак" на 6 очков.