В Ярославской области будут выпускать вакцину "Спутник V"

Новости

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 20:15
МЭР разрабатывает постоянно действующий механизм реагирования на рост цен 19:50
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку 19:34
Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен на 2021 год 19:32
СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда 19:22
В Оренбуржье мошенники пытались украсть 44 тонны семечек у фермера 19:10
"Зенит" и "Спартак" назвали составы на матч 19:04
МИД: Санкции против Турции из-за С-400 демонстрируют слабость Вашингтона 19:03
Intel анонсировала новые SSD-накопители 18:57
Аграрии Беларуси собрали не менее 10,3 млн тонн зерна 18:36
Эксперт: Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса 18:21
Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство 18:20
Минск: Погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной 18:19
На счетах эскроу хранится 851 млрд рублей 18:03
Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи 18:00
Греция в пять раз увеличит расходы на оборону 17:50
Умер актер и певец Пётр Махалица 17:48
Производители сахара и масла подписали соглашение о стабилизации цен 17:43
В Петербурге изготовят гигантские часы для Нотр-Дама 17:42
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов 17:35
Индекс цифровой зрелости регионов рассчитают к апрелю 2021 года 17:35
На Урале проверят информацию об издевательствах над приемными детьми 17:25
Подлодка Балтфлота отработала погружение на максимальную глубину 17:23
В Новой Третьяковке обновили еще восемь залов 17:22
ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 18:55
Рубрика: Экономика

В Ярославской области будут выпускать вакцину "Спутник V"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

На фармзаводе в Ростове Великом будет налажено производство вакцины "Спутник V" от коронавируса.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, в регионе уже производятся компоненты для этой вакцины, но вскоре будет налажено производство полного цикла: переоборудование ростовского завода завершится к началу следующего года.

- В создание производства будет вложено более восьми миллиардов рублей, появятся 374 новых рабочих места, - отметил губернатор. - Но самое главное, что именно на Ярославской земле будет производиться вакцина от коронавируса для миллионов российских граждан. Наша область становится одним из производственных центров борьбы с пандемией. Это результат целенаправленной работы по развитию фармацевтической отрасли в нашем регионе.

На заводе рассказали, что производство будет оснащено самым современным оборудованием: биореакторами объемом от 100 до 2000 литров и линиями лиофилизации от ведущих мировых производителей, которые позволят осуществлять весь комплекс работ по очистке, выделению субстанции, розливу, лиофильной сушке и упаковке вакцины.

Коммерческий выпуск "Спутника V" начнется в феврале 2021 года.

В регионах Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Telegram и WhatsApp обрушились в России
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего