В Ярославской области будут выпускать вакцину "Спутник V"

На фармзаводе в Ростове Великом будет налажено производство вакцины "Спутник V" от коронавируса.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, в регионе уже производятся компоненты для этой вакцины, но вскоре будет налажено производство полного цикла: переоборудование ростовского завода завершится к началу следующего года.

- В создание производства будет вложено более восьми миллиардов рублей, появятся 374 новых рабочих места, - отметил губернатор. - Но самое главное, что именно на Ярославской земле будет производиться вакцина от коронавируса для миллионов российских граждан. Наша область становится одним из производственных центров борьбы с пандемией. Это результат целенаправленной работы по развитию фармацевтической отрасли в нашем регионе.

На заводе рассказали, что производство будет оснащено самым современным оборудованием: биореакторами объемом от 100 до 2000 литров и линиями лиофилизации от ведущих мировых производителей, которые позволят осуществлять весь комплекс работ по очистке, выделению субстанции, розливу, лиофильной сушке и упаковке вакцины.

Коммерческий выпуск "Спутника V" начнется в феврале 2021 года.