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16.12.2020 08:20
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье задержали мужчину, стрелявшего в ребенка

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкальском крае задержали 69-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство ребенка.

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По версии следствия, 10 ноября этого года в городе Краснокаменске он выстрелил из малокалиберного самодельного ружья в спину девятилетней девочке. Ее госпитализировали в местную больницу. К счастью, жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает.

Во время обыска правоохранители изъяли самодельное стреляющее устройство, изготовленное обвиняемым. По месту его жительства были найдены и изъяты патроны различного калибра.

"Обвиняемый допрошен и частично признался в инкриминируемом деянии", - сообщает пресс-служба СК по региону.

Расследование дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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