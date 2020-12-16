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16.12.2020 09:04
Рубрика: Происшествия

В Уфе будут судить мужчин, распыливших газ в квартире с жильцами

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Уфы, которые предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления по статье "Самоуправство с применением насилия группой лиц по предварительному сговору". Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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Следствие считает, что обвиняемые с торгов купили в Уфе квартиру, ипотеку за которую не смогли оплатить прежние собственники. Новые хозяева решили не ждать пока семья с двумя детьми, жившая в этой квартире, уедет из нее. И не имея судебных и исполнительных документов, мужчины начали действовать самостоятельно. В материалах следствия отражено, что в июле 2020 года, надев бронежилеты и противогазы, мужчины зашли в квартиру и распылили в ней газ из аэрозольных баллонов. Их не остановил даже тот факт, что в квартире были не только взрослые, но и двое несовершеннолетних детей, которые начали задыхаться. Семья тут же ушла из квартиры, успев взять только документы. У детей зафиксировали химический ожог роговиц обоих глаз.

Обвиняемые признали свою вину в совершении преступления и частично возместили потерпевшим причиненный физический и моральный вред. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.

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