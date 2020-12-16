В Самарской области запретили проведение новогодних корпоративов

В Самарской области из-за с коронавирусом запретили проведение новогодних корпоративных мероприятий. Постановление об этом сегодня подписал губернатор Дмитрий Азаров.

В документе также сказано, что до 17 января 2021 года подростки (до 18 лет) не могут находиться без родителей в торговых центрах, включая зоны фуд-кортов.

Работа кафе и остальных точек общепита возможна только при условии заполнения столиков на 50 процентов.

При этом, зоны фуд-кортов в ТЦ могут функционировать при соблюдении еще ряда условий. Посетителей должны обслуживать только за столиками, в том числе с использованием электронного меню. Обслуживание у касс запретили.