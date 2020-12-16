Постановление губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 года № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Определить, что реализация комплекса ограничительных и иных мер, установленных настоящим постановлением и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляется в границах территории Самарской области.

2. Ввести на территории Самарской области следующие ограничительные меры:

2.1. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронавирусу по номерам телефонов:

кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно;

выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.2. Гражданам, прибывающим в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефонам, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.3. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области обеспечить особый режим работы государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме, в виде временной изоляции (обсервации) проживания в них получателей социальных услуг (воспитанников), работников указанных учреждений исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней (далее - особый режим работы).

Установить, что перечень указанных в абзаце первом настоящего пункта государственных учреждений, порядок действий их руководителей, а также сроки введения особого режима работы определяются приказами министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

2.4. Обязать лиц с наличием (подозрением на наличие) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и совместно проживающих с ними лиц обеспечить самоизоляцию на дому по назначению медицинских организаций или в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей и их заместителей.

2.5. Обязать:

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) в случаях, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом";

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта (о масочном режиме);

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

2.6. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Самарской области (далее-работодатели):

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня);

обеспечить проведение качественной уборки, а также текущей и заключительной дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, при этом, особое внимание уделить дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении. запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовой функции, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), а также актов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Самарской области, которые установлены настоящим постановлением;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

2.7. Обязать работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников, в том числе работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт.

2.8. Работодателям во взаимодействии с профсоюзными организациями принять исчерпывающие меры по защите жизни и здоровья работников трудовых коллективов, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

2.9. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 5 по 18 ноября 2020 года включительно, с 19 ноября по 2 декабря 2020 года включительно, с 3 по 16 декабря 2020 года включительно, с 17 по 27 декабря 2020 года включительно, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно, с И по 17 января, 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и иных случаев, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы (для лиц, указанных в пункте 2.10 настоящего постановления);

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.

2.10. Ограничения, указанные в пунктах 2.7, 2.9 настоящего постановления, могут не применяться в отношении руководителей и работников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

2.11. Рекомендовать работодателям , перевести беременных женщин на дистанционный режим работы.

2.12. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей не допускать граждан в возрасте 65 лет и старше в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы, спортивные залы, театрально-концертные организации, кинотеатры (кинозалы), культурно-досуговые учреждения, цирковые организации.

2.13. Ограничить до особого распоряжения:

1) работу. бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта;

2) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей, включая работу аттракционов, иных аналогичных объектов развлекательной инфраструктуры, детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы;

4) проведение на территории Самарской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий;

5) работу государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся;

6) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00 по местному времени при ' заполнении более 50 процентов посадочных мест.

3. Разрешить при условии соблюдения предусмотренных настоящим пунктом ограничений, а также санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации:

1) работу фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, включая работу в них бань, саун, СПА (при условии их заполнения не более чем на 50 процентов от пропускной способности);

2) тренировки спортсменов на открытых или в крытых спортивных объектах;

3) гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых спортивных объектах;

4) проведение профессиональных спортивных соревнований с количеством посетителей не более 20 процентов от общей вместимости спортивного сооружения в соответствии с приказом министерства спорта Самарской области, а также проведение запланированных на территории Самарской области всероссийских, межрегиональных, официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований;

5) проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий;

6) проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников не более 50 человек;

7) органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистраций заключения брака в торжественной обстановке с ограниченным числом участников (исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек);

8) функционирование организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, расположенных на территории Самарской области, при условии соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

9) работу театрально-концертных организаций на территории Самарской области в части возобновления ими репетиционного процесса в отношении текущего репертуара й премьерных постановок;

10) работу культурно-досуговых учреждений (в соответствии с решением органов местного самоуправления' муниципальных образований в Самарской области, на территорий которых культурно-досуговые учреждения осуществляют свою деятельность) (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 13 настоящего пункта);

11) работу кинотеатров (кинозалов), цирковых организаций для зрителей (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 13 настоящего пункта);

12) работу касс театрально-концертных организаций;

13) работу театрально-концертных организаций для зрителей при условии заполняемости зрительного зала не более 50 процентов посадочных мест, соблюдения социальной дистанции в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей (указанное ограничение не распространяется на семейные группы) или не менее 1,5 метра при их нестационарной рассадке;

14) работу организаций торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала;

15) работу зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) и офисных центрах при условии соблюдения следующих требований:

обслуживание посетителей только за столиками, в том числе с использованием электронного меню (без обслуживания у касс);

обозначение отдельных посадочных зон для каждого арендатора фуд-корта с обеспечением расстояния между зонами не менее 1,5 метра.

3.1. Запретить:

проведение новогодних корпоративных мероприятий на территории Самарской области;

до 17 января 2021 года включительно нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фудкортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.

3.2. Министерству образования и науки Самарской области:

обеспечить предоставление образовательных услуг учащимся 6 - 11-х классов общеобразовательных организаций в дистанционном режиме до 28 декабря 2020 года включительно;

организовать в период до 28 декабря 2020 года включительно проведение очных консультаций для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

3.3. Рекомендовать вузам и профессиональным образовательным организациям обеспечить проведение лекционных занятий в дистанционном режиме, практических занятий - в очном режиме.

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2.12, подпункта 15 пункта 3 настоящего постановления, которые вступают в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







