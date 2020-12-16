Присяжные признали виновным уфимца, до смерти избившего педофила

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт 34-летнему жителю Уфы Владимиру Санкину, которого обвиняют в убийстве мужчины, совершившего развратные действия в отношении подростков. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, вечером 30 января 2020 года двое подростков подбежали к подсудимому и рассказали, что их заманил в свою квартиру мужчина, начал раздеваться и потребовал того же от них. Уфимец побежал разбираться с обидчиком ребят, а затем уже на улице конфликт перерос в драку. Владимир Санкин, как считает следствие, нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а затем и штакетником по голове и другим частям тела. При этом обидчик ребят был без верхней одежды и обуви и по большей части лежал на земле.

Его избиение остановили полицейские, но по дороге в больницу мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Также следствие выяснило, что подсудимый украл у избитого имевшиеся при нем деньги. В итоге уфимцу предъявили обвинение по двум статьям "Убийство" и "Разбой".

Владимир Санкин своей вины не признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Однако последние пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве мужчины.

В то же время уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, который как выяснилось, уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, было прекращено в связи со смертью обвиняемого.