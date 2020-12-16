В Новосибирске осудили медсестру, поднявшую ребенка за волосы

Суд вынес приговор бывшей медсестре новосибирской туберкулезной больницы за жестокое обращение с маленькой пациенткой. Как сообщили "РГ" в мировом суде, наказание - один год исправительных работ.

Уголовное дело было рассмотрено мировым судьей третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области. Как уточняется в материалах дела, бывшая медсестра признала вину и раскаялась.

Следователи установили, что 2 ноября текущего года постовая медсестра туберкулезно-легочного отделения больницы в жесткой форме требовала соблюдения режима дня от трехлетней пациентки. Заметив, что девочка проснулась ранним утром и не хочет возвращаться в кровать, сотрудница схватила ее за волосы и ударила по лицу.

Два дня спустя ребенок снова не хотел спать в "тихий час" и медсестра вновь схватила ее за волосы, подняла над полом и бросила в кроватку. Последний случай сняла на видео женщина, лежавшая в больнице со своим ребенком. По ее словам, в соседней палате дети находились без присмотра родителей и медсестры проявляли к ним жестокость в "воспитательных целях".

На рассмотрении суда находится дело в отношении другой медсестры того же отделения новосибирской больницы. Ее также обвиняют в жестоком отношении к маленьким пациентам. Заседание по этому делу отложено на 23 декабря по ходатайству защитника обвиняемой.