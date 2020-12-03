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03.12.2020 15:54
Рубрика: Происшествия

Новосибирские медсестры пойдут под суд за истязание детей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер филиала детской туберкулезной больницы, которых обвиняют в жестокости к малолетним пациентам. Как рассказали в региональном СК, собранные материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Поводом для начала расследования послужили видеозаписи, сделанные одной из женщин, лежавших в больнице со своими детьми. Она заметила, что одна из медсестер применяет силу по отношению к маленьким детям, находившимся в соседней палате без взрослых. Возмущенная сибирячка решила собрать доказательства неподобающего поведения медсестры и установила видеонаблюдение при помощи камеры смартфона.

На одном из отснятых роликах видно, как 35-летняя медсестра хватает за волосы маленькую девочку и бьет ее по лицу. Как оказалось, работнице больницы не понравилось, что ребенок проснулся и встал до установленного распорядком подъема. Позднее эта же медсестра за аналогичный "проступок" схватила девочку за волосы, с силой подняла ее над полом и бросила в кровать.

Кроме того, в объектив смартфона попала и другая медсестра, 55-летняя женщина, которая ударила мальчика по спине из-за того, что он не спит в сончас. В отношении обеих женщин было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении своих обязанностей работником медучреждения и жестоком обращении с несовершеннолетними.

Уголовное преследование начато и в отношении администрации больницы: руководство филиала подозревают в халатности. Тем временем Прокуратура Новосибирской области по поручению генпрокуратуры провела в больнице свою проверку. В частности выяснилось, что многие дети длительное время находились в стационаре без присмотра законных представителей, а персонал действительно позволял себе грубость по отношению к несовершеннолетним.

- В апреле текущего года четырехлетнюю девочку поместили в учреждение без согласия законного представителя, мать ее не навещала, - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. - Тем не менее, руководство учреждения, как и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не реагировали на эти факты.

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Более того, в областной минздрав неоднократно поступали жалобы от граждан на непозволительное обращение персонала туберкулезной больницы с детьми. Несмотря на это за последние четыре года там не было проведено ни одной проверки. Прокуратура внесла представления не только в администрацию клиники, но и в министерство здравоохранения Новосибирской области.

В итоге часть выявленных нарушений были устранены. Например, было увеличено штатное количество персонала, оборудована игровая комната, четырехлетняя пациентка продолжает лечение, а ее бабушке помогли оформлении опекунства. Виновные в нарушениях сотрудники, включая заведующего филиалом, были уволены.

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