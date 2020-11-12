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12.11.2020 12:06
Рубрика: Происшествия

После издевательств в новосибирской детской клинике завели третье дело

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о халатности руководства детского филиала новосибирской областной туберкулезной больницы. Как рассказала старший помощник руководителя областного Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова, это стало третьим делом в череде уголовных разбирательств вокруг жестокости медсестер, проявляемой к маленьким пациентам.

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Напомним, скандал разгорелся после того, как одна из пациенток больницы, находившаяся там со своими детьми, заметила, что медсестра дергает за волосы маленькую девочку, лежавшую в соседней детской палате для детей. Женщине тайком удалось снять, как позже та же медсестра тащит за волосы ребенка и бросает его в кроватку.

Ролик стали активно обсуждать в СМИ и соцсетях, свои проверки начали в региональном минздраве и прокуратуре, а следователи возбудили первое на тот момент уголовное дело. Медсестру тут же отстранили от работы, а через несколько дней уволили.

- Кроме того, следователями СК РФ был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка, - рассказала Анастасия Кулешова. - В отношении медицинского работника также было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением.

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В ходе расследования этих дел выяснилось, что руководство больницы недобросовестно и небрежно относилось к исполнению своих прямых обязанностей. Здесь не был установлен контроль за действиями детских медсестер, что и привело к получившим общественный резонанс действиям работниц клиники.

Это и стало поводом для возбуждения уголовного дела о халатности уже в отношении администрации детского отделения туберкулезной больницы. Ранее областной минздрав сообщил, что заведующий филиалом больницы был уволен.

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