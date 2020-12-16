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16.12.2020 12:10
Рубрика: Происшествия

В Чечне после уничтожения боевика возбудили дело

Текст: Михаил Сухарев

Следственное управление СК РФ по Чеченской республике возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей после ликвидации 15 декабря участника незаконного вооруженного формирования.

Фото: Иван Губский/ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, в селе Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района 15 декабря 2020 около 20.00 часов при попытке задержания мужчина бросил гранату в полицейских. Ответным огнем он был ликвидирован на месте происшествия.

При нейтрализации боевика никто из правоохранителей не пострадал. Следователи уточнили, что 32-летний злоумышленник с 2012 года находился в федеральном розыске за несколько тяжких преступлений.

Как сообщалось ранее, член бандподполья был уничтожен во вторник вечером. Преступник скрывался один, сообщников с ним не было. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что силовики и местные власти полностью владеют ситуацией в республике и имеют исчерпывающую базу данных о пособниках боевиков.

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