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16.12.2020 19:22
Рубрика: Происшествия

СК прокомментировал оправдание присяжными врачей роддома из Калининграда

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет РФ обнародовал свою позицию по оправданию присяжными врачей из роддома Калининграда, в котором погиб младенец.

Фото: Александр Корольков/РГ
Леонид Рошаль прокомментировал дело калининградских врачей

Напомним, на прошлой неделе коллегия присяжных, которая рассматривала уголовное дело об убийстве ребенка в Калининградском областном роддоме №4, оправдала и.о. главного врача указанного роддома Елену Белую и врача анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следствие, основываясь на совокупности доказательств, предъявляло обвинение в совершении особо тяжкого преступления. На основании оправдательного вердикта сегодня в Калининградском областном суде озвучен оправдательный приговор,- сказала представитель ведомства. - То, в каких условиях производилась оценка собранных доказательств присяжными заседателями, не может оставаться без внимания. СК считает необходимым отметить следующее.

Следственный комитет уважительно относится к мнению и позиции медицинского сообщества. Однако, расследуя подобные происшествия, следователь в первую очередь опирается на факты, на заключения экспертов и соответствующих специалистов, которые также являются частью медицинского сообщества. Прежде всего, следователь заинтересован в установлении истины. И этот трагический случай гибели ребенка - не исключение. Состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах. Среди них выводы ряда судебных экспертиз, которые проводились с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов".

По словам Петренко, следствие установило, что смертельная доза сульфата магния не могла попасть в организм ребенка с другими препаратами. Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Есть объективные доказательства того, что в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Тщательно изучена и проанализирована видеозапись проведенного под руководством Белой совещания. Согласно позиции следствия, эта запись также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть. И цель тому, как бы кощунственно это ни звучало: избежать ухудшения показателей статистики в медучреждении. И что важно: свидетели стороны обвинения, среди которых и сотрудники того же роддома, подтвердили свои показания и в судебном заседании.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Рошаль вступился за калининградских медиков

Начиная с этапа предварительного следствия, в ряде открытых источников неоднократно предпринимались попытки дать оценку обстоятельствам смерти ребенка и представить факт расследования неким негативным прецедентом. Порой в некоторых из таких материалов прослеживалось отсутствие достаточной осведомленности о фактических обстоятельствах происшествия, а иногда - намеренно искажались полученные следствием доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела. Причем такая активность, очевидно, направленная на спекуляцию общественным мнением, отмечалась и на протяжении всего судебного процесса, вплоть до его завершающего этапа.

Расследование происшествий в медицинской сфере всегда представляет большую сложность и требует значительного времени и детального анализа. Следователи предельно тщательно отработали все возможные версии случившегося, исключая поспешность в решениях. Но, к сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов, констатировала Петренко.

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