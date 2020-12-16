Суд вынес оправдательный приговор калининградским врачам

Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении исполняющей обязанности главврача роддома №4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога перинатального центра Элины Сушкевич. Врачей обвиняли в убийстве недоношенного младенца.

Как сообщает пресс-служба суда, ранее коллегия присяжных посчитала недоказанным событие, описанное в обвинительном заключении, и большинством голосов вынесла оправдательный вердикт. Гражданские иски по итогам обсуждения вердикта присяжных не заявлялись. Оправдательный приговор пока не вступил в законную силу.

ЧП в роддоме № 4 произошло в ноябре 2018 года. Женщина родила мальчика на крайне раннем сроке беременности в 23-24 недели. Вес новорожденного составлял около 700 граммов. Следствие предположило, что медработники решили убить новорожденного, введя ему инъекцию с сульфатом магния.

Обвинение калининградским врачам предъявили в июне 2019 года. С тех пор Елена Белая и Элина Сушкевич находились под домашним арестом.

Дело калининградских врачей вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку обвиняемых неоднократно высказывались представители медицинского сообщества. В том числе глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Жительницы Калининградской области, чьим детям помогла появиться на свет Элина Сушкевич, также провели несколько флэшмобов в ее поддержку.