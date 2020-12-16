В Красной Поляне перенесли открытие горнолыжного сезона

В сочинском поселке Красная Поляна перенесли горнолыжный сезон предварительно на 25 декабря в зависимости от погодных условий. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе одного из горных курортов.

- В ближайшую неделю точно не откроемся, - подтвердили информацию в другом горном курорте. - Открытие сезона - открытый вопрос. Ждем снега. Пока сильных снегопадов по прогнозам не предвидится.

Как сообщала "РГ", ранее открытие зимнего сезона планировалось 18 декабря.

Напомним, местные власти и представители бизнеса готовятся к предстоящему сезону, который из-за пандемии выдастся непростым. Тем не менее главный курорт страны готов принимать гостей. С 1 по 10 января в регионе ожидают около 400 тысяч туристов, из них 350 тысяч - в Сочи. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих, в том числе речь идет о бесконтактной продаже ски-пассов и санитарной обработке кабинок канатной дороги.