На чиновницу челябинского минздрава завели уголовное дело

В следственном управлении СК по Челябинской области прокомментировали задержание начальницы управления лекарственного обеспечения региона. В отношении чиновницы возбуждено дело о получении взятки в крупном размере, сообщили в среду в ведомстве.

- По версии следствия, 15 декабря текущего года подозреваемая была задержана при получении от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тысяч рублей за предоставление персональных данных лиц, а так же общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности, - рассказал представитель СК Александр Скорик.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение дела.

С чиновницей работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. За разглашение каких персональных данных передавались деньги, в СК сообщить отказались.

Расследование уголовного дела продолжается.