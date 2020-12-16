Екатеринбуржцу дали 14 лет колонии за поджог начальника

Свердловский областной суд вынес приговор сотруднику коммунального предприятия, который в прошлом году повздорил со своим начальником и поджег его.

Инцидент случился 14 сентября днем, когда обвиняемый косил траву у дома в переулке Базовый. Процесс контролировал бригадир. Нетрезвый работник начал просить у него аванс за полдня, получил отказ, после чего разозлится и облил мужчину бензином.

- 30-летний ранее судимый житель Екатеринбурга признан виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорен к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, - сообщила специалист пресс-службы Свердловского областного суда Варвара Дейнега.

Инстанция также удовлетворила иски родственников погибшего (матери, жены и дочери) - общая сумма составила три миллиона рублей.

Приговор может быть обжалован сторонами.