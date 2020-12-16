Уральский завод начнет испытания легкомоторного самолета

Уральский завод гражданской авиации планирует начать испытания самолета L-610 в 2022 году.

- В ближайшее время будет открыта работа по созданию самолета L-610. Ориентировочно в 2022 году здесь будут начаты испытания, и с 2024 года начнется серийное производство, - передает пресс-служба "Титановой долины" слова директора завода Вадима Бадеху.

Авиастроительный корпус, где будет вестись работа, располагается на территории особой экономической зоны.

Как ранее сообщала "РГ", техника должна прийти на смену Ан-24, у которых заканчивается срок эксплуатации. Самолет рассчитан на 48 пассажиров, его будут использовать для рейсов региональных линий. L-610 - чешского производства, ему нужда модернизация для того, чтобы отвечать нуждам российской авиации. В Европе такие самолеты оказались не востребованы.