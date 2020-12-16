Роспотребнадзор: Штаммы коронавируса в России не меняются

Пресс-служба Роспотребнадзора распространила важное сообщение о том, что "штаммы коронавируса, циркулирующие в России, не имеют значимых изменений".

Полностью в сообщении говорится: "В настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы 1 315 изолятов нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений".

Тем временем из других стран поступают менее оптимистичные новости. Например, в Великобритании обнаружили, что уже мутировавшая форма COVID-19 стремительно распространяющаяся в Англии, также обнаружена в Уэльсе, Шотландии и даже в Дании и Австралии. Причем, похоже, что эта мутация коронавируса распространяется быстрее, чем доминирующий штамм, который изначально был завезен в Великобританию вернувшимися из Испании отдыхающими. Во всяком случае, как утверждают эксперты, она растет гораздо быстрее, чем любой другой штамм в стране.

Есть также опасения, что мутировавший штамм может иметь форму, которая плохо распознается иммунной системой, отчего вакцины против нее могут быть не столь эффективными. Британский консорциум Covid-19 Genomics UK заявил, что исследует это, а также изучает, "способствуют ли какие-либо из этих мутаций увеличению передачи".