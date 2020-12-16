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16.12.2020 16:28
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
РНО увенчает свой юбилей грандиозным дивертисментом, Госоркестр и Сергей Крылов наполнят "Зарядье" светлой лирикой и благородной патетикой, органный марафон пройдет за занавесом, а фестиваль "Адвент" завершится исполнением кантат Баха в аутентичном интерьере.
Фото: РНО Фото: РНО
Фото: РНО

Кто играет: Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, солисты Вадим Репин, Борис Березовский, Сергей Крылов, Александр Рудин.

Что играет: Произведения русских и зарубежных композиторов.

Почему идти: Свое тридцатилетие Российский национальный оркестр отметит грандиозным дивертисментом. Программа юбилейного концерта, подготовленная художественным руководителем РНО Михаилом Плетневым, станет сюрпризом, который надолго останется в памяти публики. В этот вечер на сцену выйдет практически весь цвет нашего исполнительского искусства - скрипачи Вадим Репин и Сергей Крылов, пианист Борис Березовский и виолончелист Александр Рудин. Они будут играть совместно с оркестром, в различных ансамблях и соло. Будем надеяться, что выдающийся пианист Михаил Плетнев, вставший 30 лет назад за дирижерский пульт РНО, в этот вечер также займет место и за роялем.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 16 декабря; 2 000 - 12 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Сергей Крылов и Госоркестр России (дирижер Валентин Урюпин).

Что играет: Ф. Мендельсон - Концерт для скрипки с оркестром, К. Сен-Санс - Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром, И. Брамс - Симфония №3.

Почему идти: Скрипичный концерт - одно из лучших творений Мендельсона, с присущей ему трогательной эмоциональностью задаст всему вечеру нужный тон. "Интродукция и Рондо каприччиозо" Сен-Санса добавит светлой лирики и благородной патетики, а Симфония №3 Брамса с ее нарядным праздничным колоритом завершит программу на высокой ноте. Госоркестр и Сергей Крылов, которого Мстислав Ростропович причислял к лучшим скрипачам мира, - прекрасная исполнительская команда. Осталось упомянуть лишь скрипку работы Страдивари, на которой играет Крылов, - как вишенку на этом торте.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 17 декабря; 2 500 - 6 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Лада Лабзина, Даниэль Зарецкий, Тарас Багинец, Тимур Халиуллин, Анастасия Сидельникова, Алексей Шмитов, Владимир Вяткин, Александр Загоринский, Алиса Гицба, Минин-хор, оркестр "Новая Россия" (дирижер Владимир Понькин).

Что играет: Произведения И.С. Баха, С. Франка, П. Чайковского, К. Сен-Санса, Ф. Пуленка, М. Таривердиева, музыка из кинофильмов, рождественские песни и т.д.

Почему идти: Первый органный марафон в зале "Зарядье" удивляет составом участников - от молодого да раннего Тимура Халиуллина до хранителя органа "Зарядье" Лады Лабзиной, а также широтой репертуара - от баховских фуг до музыки из "Звездных войн". Концепция такова: сольные номера в утреннем концерте, ансамблевые - в дневном, орган в сочетании с оркестром и хором - в вечернем шоу. Определение "шоу" тут не случайно - с некоторых пор "Зарядье" может похвастаться уникальным занавесом, на который проецируются клавиатура и руки органиста. Завораживающее зрелище.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 19 декабря (начало в 12.00, 15.00, 19.00); 300 - 1 500 руб.

Фото: Фонд "Коллегиум Музикум"

Кто играет: Ансамбль Collegium Musicum (дирижер Олег Романенко).

Что играет: И. С. Бах - Кантата № 197а Ehre sei Gott in der Höhe, Кантата № 91 Gelobet seist du, Jesu Christ, Кантата № 248/1 Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage.

Почему идти: В завершение VII Фестиваля духовной музыки "Адвент" под сводами собора Св. Петра и Павла прозвучат рождественские кантаты Баха. Этому празднику посвящены более 20 кантат лейпцигского кантора, и пока ансамблю Collegium Musicum удается радовать музыкой, прежде никогда не звучавшей на фестивале. Аутентичный интерьер, исторические инструменты и комментарии знатока духовной музыки Романа Насонова превратят заключительный концерт "Адвента" в нечто большее, чем просто очередное исполнение баховских шедевров.

Где, когда, сколько: Евангелическо-лютеранский собор Св. Петра и Павла; 20 декабря; 2 600 - 4 900 руб.

Культура Музыка Классика Гид-парк

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